PSG : Surpopulation, Paris change encore d’avis pour ses gardiens

Dans : PSG, Mercato.

Avec trois gardiens internationaux, le PSG ne sait plus trop où donner de la tête à ce poste. Surtout qu’aucun départ ne se profile après l’arrivée de Gianluigi Buffon, et qu’un ménage à trois semble désormais être sérieusement envisagé. La preuve avec cette révélation de RMC au sujet de la hiérarchie des gardiens. Passé professionnel, Sébastien Cibois fait partie des joueurs sur lesquels le club parisien compte s’appuyer à l’avenir. Il lui avait été promis l’étiquette de gardien numéro 3 cette saison, puisque le champion de France misait sur le départ de Kevin Trapp ou d’Alphonse Areola.

Mais selon la radio sportive, la situation a changé et le PSG a demandé à Cibois de se préparer à être prêté cette saison. Le but est bien évidemment de faire progresser le gardien plus rapidement, en l’envoyant par exemple au sein d’un club de Ligue 2. Mais cela ne règle pas vraiment la situation générale au sein du PSG, où un autre gardien pro, Rémy Descamps, est également dans l’attente d’y voir plus clair pour cette saison.