PSG : Sur la touche à Paris, c'est prolongation ou 0 euro !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Joueur très apprécié par Unai Emery au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier ne fait clairement pas partie des chouchous de Thomas Tuchel dans la capitale française. Et pour preuve, le technicien allemand lui préfère Thilo Kehrer et Colin Dagba au poste de latéral droit en ce début de saison. Si les choses peuvent encore évoluer, la situation de l’international belge est clairement inconfortable. D’un point de vue contractuel, il y a également beaucoup à dire puisque l’ancien de Bruges sera en fin de contrat l’été prochain, en juin 2020.

Ce lundi, Le Parisien fait le point sur la situation de Thomas Meunier. Et pour le quotidien francilien, il est clair que le joueur est dans le flou. Son profond désir est de prolonger au Paris Saint-Germain mais le club n’a pour l’instant débuté aucune négociation en ce sens. Néanmoins, il serait étonnant que Leonardo laisse trainer cette situation, au risque de voir Thomas Meunier s’engager avec le club de son choix dès janvier pour zéro euro. Autant dire que pour l’heure, la situation est extrêmement confuse. Et cela est bien parti pour durer car, par peur de perdre sa place en sélection avant l’Euro, Thomas Meunier a refusé un transfert cet été. En fera-t-il de même cet hiver ? Oui, et il le fait clairement savoir...