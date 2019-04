PSG : Son pire cauchemar revient au mercato, Paris va-t-il le recruter ?

Dans : PSG, Mercato.

Afin de compenser l’éventuel départ d’Edinson Cavani cet été, le Paris Saint-Germain pourrait attirer un avant-centre de renom.

Cela tombe bien, un candidat s’est proposé sans même avoir été sollicité. Le problème, c’est que son nom rappelle un très mauvais souvenir aux Parisiens… Et pour cause, il s’agit de Romelu Lukaku (25 ans), l’attaquant de Manchester United qui avait profité des erreurs de Thilo Kehrer et de Gianluigi Buffon pour inscrire un doublé au Parc des Princes (1-3), et pour éliminer le PSG en quarts de la Ligue des Champions.

A en croire le Telegraph, cet épisode n’a pas empêché le Belge de proposer ses services à Paris. Il faut dire que l’ancien cadre de José Mourinho voit le jeune Marcus Rashford lui voler la vedette sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer. C’est pourquoi son agent aurait également contacté l’Inter Milan et le Bayern Munich, sachant que Manchester United serait prêt à écouter les offres. Une occasion à saisir pour le PSG ? Pas sûr, Lukaku n’ayant pas vraiment le profil pour combiner avec Neymar et Kylian Mbappé…