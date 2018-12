PSG : Sept départs, vers un mercato plus fou que prévu ?

Dans : PSG, Mercato.

En ce qui concerne son équipe type et ses titulaires, le Paris Saint-Germain n’a pas prévu de chamboulement pour ce mois de janvier.

Mais comme dans tous les grands clubs, le PSG doit aussi gérer un vestiaire et un effectif où de nombreux joueurs ne sont pas satisfaits de leur temps de jeu. L’Equipe a ainsi fait le tour de la question, et le leader de la Ligue 1 pourrait perdre jusqu’à sept joueurs cet hiver. Certains cas sont toutefois bien distincts. Il y a tout d’abord ceux en qui Thomas Tuchel ne croit plus du tout, que ce soit sportivement avec Lassana Diarra, ou Adrien Rabiot en raison de son désaccord contractuel. Le premier pourra certainement partir libre en cas d’accord avec le club, ce qui semble peu probable vu son salaire actuel, et le second devra décider s’il est transféré en janvier, ou libre en fin de saison.

Chez les jeunes, quatre joueurs envisagent sérieusement un prêt pour aller chercher du temps de jeu. C’est le cas de Yacine Adli, qui enchaine les matchs avec la réserve et espère voir plus haut. Même chose pour le gardien Sébastien Cibois. Timothy Weah et Colin Dagba ont eux goûté à l’équipe première, mais sans convaincre leur entraineur, et possèdent chacun plusieurs touches, principalement en Ligue 1.

Enfin, le quotidien sportif cite le nom de Christopher Nkunku, qui pourrait regarder les offres à son égard, en raison d’une progression freinée cette saison. Le PSG compte encore sur lui, et le milieu de terrain polyvalent de 21 ans va certainement être sommé de rester patient et de continuer à travailler, même s’il n’aura plus qu’un an de contrat à l’issue de la saison.