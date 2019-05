PSG : Roue de secours d’Alves, Paris commence à en avoir marre

Dans : PSG, Mercato.

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Daniel Alves semblait parti pour prolonger rapidement.

Le latéral droit ou milieu de terrain a les faveurs de l’entraîneur Thomas Tuchel qui apprécie sa mentalité. Mais aussi et surtout celles de son ami Neymar, que le club tente de mettre dans les meilleures conditions. Pourtant, le Brésilien de 36 ans n’a toujours rien signé. Et la raison est simple, Daniel Alves semble encore en pleine réflexion sur la fin de sa carrière.

« Pour le moment, je n'ai pas pris de décision pour mon avenir. Le seul indice que je puisse donner, c'est que j'ai pas mal d'options, a confié l’ancien Barcelonais cette semaine à ESPN. Ce n'est pas une chose à laquelle j'aime penser. J'aime remplir ma mission, j’ai un contrat jusqu'à la fin juin avec le PSG et jusque-là, je vais me donner à 200 % pour le club. Et puis ensuite, nous nous assiérons et prendrons une décision. Si je reste, je continuerai à faire de mon mieux. Si je ne reste pas, je continuerai à faire de mon mieux ailleurs, mais en étant toujours reconnaissant pour les opportunités que j'ai eues. »

Le PSG en plan B

En réalité, son avenir serait bien planifié. Dani Alves aurait reçu une offre de prolongation pour un an, à laquelle il n’aurait pas encore répondu. Le Parisien serait confiant sur la suite et s’attendrait à voir le PSG lui proposer deux années de contrat. Mais si l’international auriverde fait volontairement traîner le dossier, c’est parce qu’il espère une offre en Premier League, le championnat qu’il souhaite découvrir avant sa retraite, souligne UOL Esporte. Une situation qui agace la direction francilienne, lucide sur les intentions du joueur.