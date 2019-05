PSG : Riolo est cash, Paris doit vite trouver un nouveau Zlatan

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Recruté par le Paris Saint-Germain en juillet 2012, Zlatan Ibrahimovic a fait ses valises quatre ans plus tard pour découvrir la Premier League et Manchester United. Et si sportivement, le Suédois a ensuite été remplacé grâce aux venues de Neymar et de Kylian Mbappé, son poids dans le vestiaire n’a pas retrouvé d’égal au Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale a été incapable de trouver un joueur ayant un tel charisme et une telle autorité auprès des autres joueurs. Et le PSG en paie aujourd’hui les pots cassés selon Daniel Riolo, qui n’a pourtant pas été le dernier à critiquer Zlatan lorsque ce dernier était encore en L1.

« Au Paris Saint-Germain, le moment où le vestiaire a été le plus tenu, c’est quand Ibra était là. Avec les limites qu’il avait dans les matches de très haut niveau. Mais durant cette période-là, Paris avançait en Ligue des champions, au moins jusqu’au crash contre Manchester City. Et cela grâce à l’autorité naturelle qu’il avait et aux deux ou trois tartes qu’il arrivait à distribuer aux petits jeunes qui gangrenaient le vestiaire. Aujourd’hui plus personne ne le fait et les clans se superposent à l’intérieur du vestiaire, les Brésiliens, les jeunes français, les autres qui naviguent » a expliqué sur RMC Daniel Riolo, qui en vient presque à regretter l’absence d’un Zlatan Ibrahimovic en cette période de crise à Paris. C’est dire si les temps sont durs…