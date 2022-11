PSG : Riolo dézingue Carlos Soler le peureux

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Suspendu pour le match contre la Juventus, Neymar a été spectateur de la victoire difficile de ses coéquipiers en Italie. Son remplaçant du soir, Carlos Soler, a été particulièrement critiqué pour sa performance, jugée fantomatique.

Buteur face au Maccabi Haïfa et contre Troyes pour ses deux derniers matchs avec le PSG, Carlos Soler semblait enfin avoir lancé son aventure parisienne. Le milieu de terrain espagnol, considéré comme le meilleur joueur de son équipe lorsqu'il évoluait à Valence, est désormais noyé dans un océan de stars à Paris. Christophe Galtier lui faisait confiance pour animer l'entrejeu parisien face à la Juventus et être le relais entre les attaquants et les milieux de terrain. Finalement, le joueur de 25 ans n'a pas su se mettre au niveau d'une rencontre européenne de prestige et a été presque transparent. Si le PSG s'est imposé en Italie, la prestation de Soler a été unanimement critiquée et notamment par Daniel Riolo qui estime que l'Espagnol a une certaine forme de peur de jouer avec le maillot parisien.

Carlos Soler c'est Fantomas

« Soler, t’aurais mis sa photo ou un panneau avec son visage, c’est la même. Il ne se montre pas, il a peur » a confié le chroniqueur de RMC Sport sur celui qui a eu la lourde tâche de faire oublier Neymar pendant un match. L'international Espagnol (11 sélections) a manqué une occasion de montrer à son coach qu'il pouvait compter sur lui et qu'il était un élément essentiel de l'équipe. Neymar devrait sans surprise retrouver sa place de titulaire lors des prochaines échéances à venir pour le PSG avec notamment les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort sera effectué lundi 7 novembre et Paris sera opposer à l'une des équipes qui a terminée premier de son groupe de C1. Carlos Soler devra encore prouver pour aspirer à une place de titulaire.