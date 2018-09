PSG : Reconnaissant, Rabiot veut retenter sa chance à Man City

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot (23 ans) ne parvient pas à s’entendre avec le directeur sportif Antero Henrique. Pendant ce temps-là, « le Duc » laisse ses prétendants lui faire la cour.

Et l’on ne parle pas seulement du FC Barcelone. En plus du champion d’Espagne, la Juventus Turin et Manchester City prient pour que le milieu de terrain ne prolonge pas son contrat. De son côté, le titi parisien ne ferme la porte à personne, surtout pas aux Citizens. Selon les informations de Metro, Rabiot se verrait bien retrouver Man City après son passage en préformation. A l’époque, le Français avait connu des difficultés d’adaptation avant de retraverser la Manche à l’âge de 14 ans.

Mais l’ancien Toulousain n’a pas oublié les efforts de Man City pour faciliter son intégration et se sentirait prêt à retenter sa chance à l’étranger. Un scénario dont le PSG ne veut pas entendre parler. En effet, Paris s’apprête à lancer une grande offensive pendant le mois d’octobre, prévient Mundo Deportivo. Le milieu relayeur devrait recevoir une offre revue à la hausse de la part du président Nasser Al-Khelaïfi, qui fera tout pour éviter le départ de son jeune talent.