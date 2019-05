PSG : Real, City, Bayern, Adrien Rabiot prépare son énorme revanche

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Ces dernières semaines, Adrien Rabiot n’est plus vraiment au cœur de l’actualité du Paris Saint-Germain.

Et pourtant, l’international français, libre de tout contrat en juin prochain, a une énorme cote sur le marché des transferts. Et l’écurie qui récupérera le milieu de terrain parisien pour la modique somme de zéro euro fera forcément une belle opération cet été. Surtout que dans ce dossier, la concurrence est féroce comme l’explique le journal L’Equipe en ce milieu de semaine. Angleterre, Espagne, Allemagne… Le joueur est apprécié partout. Et compte de nombreux courtisans.

« Parmi elles, on retrouve trois clubs de Premier League, dont Arsenal qui le pistait déjà du temps d'Arsène Wenger. Les Gunners d'Unai Emery, qui a entraîné Rabiot deux ans au PSG et l'apprécie, continuent d'être intéressés. Idem pour Chelsea. Au sein du club anglais, on a bon espoir de voir l'interdiction de recrutement prononcée par la FIFA jusqu'en janvier 2020 (…) Un autre pensionnaire du Championnat anglais a aussi, depuis peu, entrepris des approches : le Manchester City de Pep Guardiola » explique le média avant d’évoquer les intérêts moins pressants mais bien réels du Real Madrid et du Bayern Munich.

La Juve et le Barça plus vraiment intéressés ?

« Le Real Madrid, qui va devoir reconstruire une équipe après cette saison manquée, a aussi placé en bonne position Rabiot sur sa liste de milieux de terrain. Travailler avec Zinédine Zidane et évoluer au sein de la Maison blanche, voilà un challenge qui attire le Parisien. Enfin, en Allemagne, le Bayern Munich garde un oeil sur l'international français (6 sélections). Hasan Salihamidzic, le directeur sportif munichois, s'est renseigné ». En revanche, la probabilité de le voir signer à la Juventus Turin ou au FC Barcelone est désormais très faible. Ce feuilleton ne fait que commencer et assurément, il devrait durer une partie de l’été…