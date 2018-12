PSG : Ramsey à tarif réduit, Paris sonne la charge à Arsenal

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen, Premier League.

En attendant d’avoir au moins une recrue au milieu de terrain, Paris ne manque pas d’idées.

Le club de la capitale s’active pour essayer de faire venir Abdoulaye Doucouré de Watford, et suit de près Idrissa Gueye d’Everton. Mais une nouvelle piste anglaise est en train de voir le jour. Il s’agit de celle menant à Aaron Ramsey, qui va quitter Arsenal à la fin de la saison. Présent au sein du club londonien depuis plus de 10 ans, le Gallois a déjà fait savoir qu’aucun accord n’avait été trouvé pour qu’il continue son aventure. Résultat, à 28 ans, celui qui fut le plus jeune capitaine de l’histoire de sa sélection, trouve un peu le temps long avec Unai Emery, qui le place fréquemment sur le banc de touche. Mais son profil intéresse beaucoup les dirigeants parisiens, et pour de nombreuses raisons.

Tout d’abord, malgré son ancienneté à Arsenal, Aaron Ramsey a encore du temps devant lui à 28 ans, mais cela ne l’empêche pas de posséder une grosse expérience. En plus de cela, tenter de le recruter avant la fin de se contrat peut permettre d’échanger avec des dirigeants d’Arsenal beaucoup plus conciliants, et qui pourrait toucher 10 à 15 ME pour un joueur qui ne rapportera pas un centime au mois de juin. Et selon L’Equipe, les contacts ont déjà débuté entre les deux clubs, mais aussi l’entourage du Gunner, auquel il a été proposé un contrat sur 18 mois, soit jusqu’en juin 2020. De quoi faire réfléchir même si la tendance pour Ramsey est pour le moment toujours de voir ce qui lui sera proposé à la fin de la saison. A moins que Paris ne parvienne à le faire changer d’avis.