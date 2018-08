PSG : Rakitic au PSG, le Barça va craquer pour éviter un Neymar bis

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Les dirigeants du FC Barcelone ont visiblement retenu la leçon à 222ME donnée par le Paris Saint-Germain l'an dernier avec Neymar. Car à peine les rumeurs sur le départ possible d'Ivan Rakitic ont commencé à circuler que le Barça a bondi afin d'éviter de revivre le cauchemar de l'été dernier en voyant le PSG payer la fameuse clause libératoire. Actuellement cette clause est à 125ME pour Ivan Rakitic, et le FC Barcelone sait que désormais, dans l'absolu, ce prix n'a rien de rédhibitoire pour le PSG.

Alors, selon différents médias espagnols, même si le Barça estime que le Paris Saint-Germain n'a pas les moyens financiers de lâcher 125ME d'un seul coup en raison des menaces du faire-play financier, il veut blinder Ivan Rakitic. Et si le joueur semble vouloir rester au FC Barcelone, dans les coulisses, il aurait fait savoir qu'une hausse de salaire était le seul moyen de calmer définitivement la tentation de partir au PSG si le club de la capitale allait au bout de son projet. Une demande que les dirigeants catalans ont entendu, et devraient accepter de toute urgence histoire de tuer dans l'oeuf ce possible coup de tonnerre d'ici le 31 août. Et cela même si la masse salariale du FC Barcelone est déjà tendue à l'extrême.