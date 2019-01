PSG : Rabiot vendu 15 ME, Paris se frotte les mains au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le feuilleton Adrien Rabiot continue de tenir en haleine les observateurs du Paris Saint-Germain en ce mois de janvier.

Et pour cause, l’international français sera libre dans six mois et peut d’ores et déjà s’engager dans le club de son choix en vue de la saison prochaine. Barcelone semblait tenir la corde, le club blaugrana ayant trouvé un accord avec le clan Rabiot. Mais le champion d’Espagne en titre refuse de payer une indemnité de transfert pour le joueur, préférant attendre sagement l’été prochain pour le récupérer gratuitement. Problème : selon le Mundo Deportivo, cela s’active autour d’une éventuelle vente de Rabiot dès cet hiver.

Plusieurs clubs seraient effectivement prêts à satisfaire les exigences du Paris Saint-Germain, qui réclame 15 ME pour vendre Adrien Rabiot cet hiver. Le FC Barcelone, qui recherche un attaquant pour remplacer Munir El Haddadi, ne bougera pas d’un poil cet hiver et espère simplement que le clan Rabiot tiendra ses engagements, en signant au Barça l’été prochain. Reste à savoir quels sont les clubs enclins à payer la somme exigée pour Paris en janvier. Ces derniers jours, Chelsea, Tottenham et le Bayern Munich étaient cités comme des prétendants sérieux au joueur. Au point de griller le Barça, qui verrait alors sa stratégie s’effondrer comme un château de cartes ? Le PSG en rêve…