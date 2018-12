PSG : Rabiot sauvé par Al-Khelaifi, Paris mise tout sur NAK

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Les jours passent et pour l'instant rien n'indique qu'Adrien Rabiot prolongera son contrat au Paris Saint-Germain, puisque dans un mois le milieu de terrain formé au PSG entrera dans la fameuse zone des six derniers mois de son engagement et pourra donc signer librement où il le souhaite. Alors que l'on évoque une tension extrême entre Adrien Rabiot et Thomas Tuchel, et que le Barça semble toujours faire le forcing auprès de Véronique Rabiot, l'un des auteurs de l'ouvrage de Paris-United affirme que désormais seul Nasser Al-Khelaifi peut éviter le naufrage.

Le président du Paris SG est fan d'Adrien Rabiot et désormais il en fait une affaire personnelle. « Il n'y a qu'une personne qui peut faire une chose pour Adrien Rabiot, c'est Nasser Al-Khelaïfi. Là, il est obligé de s'impliquer parce qu'Antero Henrique et la mère du joueur ne s'entendent pas. Il ne faut pas oublier que c'est un "Titi", qu'il représente une valeur marchande et que le PSG ne peut pas se permettre de le laisser partir à cause des quotas de joueurs nationaux en Ligue des champions et du fair-play financier. Pour le reste, on ne sait pas ce qu'il va se passer », avoue, sur LCI, un des membres du collectif PU souvent bien informé.