PSG : Rabiot reçoit un vilain tacle, Paris est plus fort sans lui

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Tandis que nombreux sont les observateurs à réclamer le retour d’Adrien Rabiot ces derniers jours, Alain Roche a pris tout le monde à contrepied. En effet, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain estime que l’international français n’est pas le sauveur, et que le club de la capitale a gagné de nombreux matchs sans lui. Le consultant de Canal Plus va plus loin, en estimant que le duo Verratti-Marquinhos est à ce jour le plus complémentaire et celui qui présente le plus de garanties, à quelques jours du choc de Ligue des Champions face à Manchester United à Old Trafford.

« Cette doublette Marquinhos-Verratti est cohérente et a prouvé qu’elle fonctionne dans les gros matchs. C’était le cas lors des matchs retour face à Liverpool ou à Belgrade, dans un système hybride ou Marquinhos se place au niveau des défenseurs centraux quand Paris a la possession de balle. Aujourd’hui, cette équipe a tendance à trop vite reculer. C’est lié aux profils des joueurs, ce ne sont pas des harceleurs, mais il faut un meilleur pressing, plus équilibré et avec plus d’agressivité. Rappeler Rabiot ? Il n’est pas le sauveur. Le PSG a gagné des matchs sans lui » a confié le consultant dans les colonnes du Parisien. Un avis visiblement partagé par Nasser Al-Khelaïfi, lequel n’a visiblement pas l’intention de réintégrer Rabiot à court terme.