PSG : Rabiot blesse Neymar à l'entrainement, Sagnol va très loin

Alors qu'Adrien Rabiot a subi une nouvelle punition du côté du Paris Saint-Germain, Willy Sagnol n'a pas hésité à enfoncer le clou.

Peu à peu, Adrien Rabiot s'enfonce dans l'abîme au sein du club de la capitale. Vu qu'il refuse encore et toujours de prolonger son contrat, qui prend fin en juin prochain, le milieu de terrain est mis aux oubliettes en ce début d'année 2019. Vendredi, au retour du stage francilien au Qatar, auquel le joueur de 23 ans n'a pas participé pour des « raisons familiales », l'international français a même été envoyé avec l'équipe réserve pour l'entraînement. Une nouvelle étape de franchie à la « décision du club », selon Thomas Tuchel, qui devra donc encore se passer de Rabiot pour la rencontre de samedi face à Guingamp. Mais ceci est finalement dans la logique des choses d'après les dires de Willy Sagnol.

« Trouver un équilibre qui te permet de gagner est compliqué. Tuchel a trouvé l’équilibre dans le vestiaire. Il suffit de pas grand-chose pour le perturber. Rabiot veut partir. Il est en désaccord avec sa direction. Il l’a montré. Tu n’es pas à l’abri qu’avec lui, à l’entraînement tous les jours, il devienne dans le vestiaire le caillou dans la chaussure. Quand tu es motivé, tu es attentif, tu fais attention. S’il n’est pas dedans, il peut arriver en retard sur une action et blesser un collègue. Imaginez qu’il marche sur la cheville de Neymar et qu’il ne joue pas à cause d’une blessure... Qu’il s’entraîne avec la réserve est une bonne chose. C’est mon sentiment de technicien. Après il faut trouver un accord bon pour tout le monde », a lancé, sur les ondes de RMC, le consultant, qui estime donc que le PSG va rapidement devoir trouver une solution pour remplacer Rabiot, sous peine d'aller droit dans le mur. Cela tombe bien puisque Paris est en négociations avec plusieurs joueurs, comme Leandro Paredes (Zénith), Julian Weigl (Dortmund) ou Idrissa Gueye (Everton).