PSG : Rabiot pour zéro euro, une double vengeance mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Thomas Tuchel l'a annoncé samedi en conférence de presse, Adrien Rabiot est toujours sur la touche au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique ne voulant pas entendre parler d'un retour en grâce pour six mois du milieu de terrain en fin de contrat. L'hypothèse d'une prolongation étant à oublier, et même si le FC Barcelone semble tenir la corde, d'autres clubs montent au créneau concernant Adrien Rabiot, une valeur sûre qui sera libre l'été prochain. Et ce dimanche, un entraîneur qui connaît très bien le joueur du PSG semble avoir décidé de se lancer dans la grosse bataille à venir.

En effet, le Sunday Mirror affirme qu'Arsenal, à la demande d'Unai Emery, avance ses billes dans le dossier Adrien Rabiot. Le coach espagnol des Gunners, pas conservé par le Paris Saint-Germain, souhaitant convaincre son ancien joueur, avec qui il avait d'excellents rapports, de le rejoindre à Londres, ce qui serait évidemment une petite revanche pour Unai Emery...et pour le milieu de terrain du PSG. Même si Liverpool et Tottenham sont également en course dans ce dossier, le manager d'Arsenal pense pouvoir donner l'avantage aux Gunners affirme ce dimanche le tabloïd. Le clan Rabiot a d'ores et déjà fait savoir que rien n'avait encore été décidé pour l'avenir du joueur. Wait and see.