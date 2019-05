PSG : Rabiot pour zéro euro, la Juventus s'excite !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Le FC Barcelone et le Real Madrid ayant définitivement tourné le dos à Adrien Rabiot, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain semblait désormais promis à un avenir en Premier League, où plusieurs gros clubs était déjà cités. Mais, après s'être offert Aaron Ramsey en prévision de la saison prochaine, pour zéro euro, le joueur étant en fin de contrat à Arsenal, les dirigeants de la Juventus auraient également avancé leurs pièces dans le dossier Adrien Rabiot. Tuttosport, qui fait état d'une négociation en cours entre Véronique Rabiot et la Juventus, affirme que la Vieille Dame avait déjà tenté sa chance dans le passé, mais qu'à chaque fois Nasser Al-Khelaifi avait refusé les offres turinoises. Mais cette fois le président du PSG n'aura pas son mot à dire, puisqu'Adrien Rabiot peut signer où il le souhaite et pour rien.

C'est pour cela que Fabio Paratici serait quotidiennement en relation avec le clan Rabiot, le directeur sportif de la Juventus étant déterminé à trouver un accord avec le milieu de terrain français qu'il sait convoité. Même si Véronique Rabiot est récemment sortie de son mutisme pour découper les dirigeants du PSG, la mère et représentante du joueur parisien n'a rien dit sur les éventuelles discussions en cours avec des clubs européens.