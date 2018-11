PSG : Rabiot au Barça, une décision imminente attendue !

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Alors que son avenir au Paris Saint-Germain s'écrit toujours en pointillés, Adrien Rabiot reste une priorité pour le FC Barcelone.

Durant cette trêve internationale de novembre, Adrien Rabiot peut se reposer, sachant qu'il est toujours mis de côté en équipe de France après avoir refusé de faire partie des réservistes avant la Coupe du Monde. Tranquille, il l'est sur le terrain, même si Tuchel n'a pas offert une deuxième période de vacances à ses non-sélectionnés, car en coulisses, c'est bouillant. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain n'arrive toujours pas à trouver un terrain d'entente avec son club formateur, où il réclame un salaire annuel de plus de 10 millions d'euros ainsi qu'une grosse prime à la signature. Disposé à faire des efforts en lui offrant un bail de trois saisons avec des émoluments tournant autour des 9 ME avec bonus, le joueur de 23 ans refuse toutes les propositions du club francilien, qui se met quand même en danger vis-à-vis du fair-play financier de l'UEFA avec ce type de proposition.

Autant dire qu'il est bien parti pour être libre à partir du 1er janvier prochain. Ce que le Barça a parfaitement en tête, selon Sport. « Rabiot, chaud, chaud... Rabiot veut venir au Barça et les prochains jours pourraient être décisifs. Les discussions entre Rabiot, ses représentants et les dirigeants du PSG pourraient s’intensifier durant la trêve », lance le quotidien catalan ce dimanche. De quoi faire monter la sauce, tout en plaçant Véronique Rabiot en position de force dans les négociations, vu qu'elle évoque aussi des intérêts de la Juventus, du Milan ou de l’Inter. Et alors que son fils ambitionne de découvrir « un championnat supérieur à la Ligue 1, comme la Liga », l'agente attend donc de connaître la conclusion des discussions avec la direction parisienne avant de parler affaires avec les gros bras européens. Ces derniers ne semblant toutefois pas prêts à faire des folies pour Rabiot, surtout s'il demande plus de 10 millions d'euros annuels nets, un salaire qui le ferait rentrer dans le Top 5 au Barça devant des joueurs comme Rakitic, Piqué, Busquets ou Alba, des titulaires indiscutables depuis de longues années.