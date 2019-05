PSG : Pour Trapp et Francfort, Paris ne sera pas un problème

Dans : PSG, Bundesliga, Mercato.

Prêté par le Paris Saint-Germain l’été dernier, Kevin Trapp réalise une saison convaincante à l’Eintracht Francfort.

Tout se passe bien sur le plan individuel mais aussi collectif, son équipe étant actuellement quatrième de Bundesliga et demi-finaliste de l’Europa League. Personne n’est donc surpris d’apprendre que le gardien souhaite rester la saison prochaine. « Oui, il n’y a que des arguments positifs, a confié l’Allemand à Hit Radio FFH. Bien sûr, tout le monde sait que je me sens très à l’aise ici et que c’est très important pour moi ici. Je pense que nous allons rentrer dans la phase chaude des négociations quand la saison sera terminée. »

En effet, des discussions auront bien lieu puisque l’Eintracht est sur la même longueur d’onde. Interrogé par la presse locale, le directeur sportif Bruno Hübner a confirmé la volonté de Trapp et celle du club de le conserver « dans tous les cas ». Il faudra quand même s’entendre avec le PSG. On le sait, le portier de 28 ans n’entre pas dans les plans de Thomas Tuchel. A un an de la fin de son contrat, Paris ne le retiendra pas. Mais à l’heure où le champion de France cherche des liquidités, l’international allemand ne sera pas bradé.