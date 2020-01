PSG : Pour Neymar et Suarez, le Barça ne veut pas de Cavani

Dans : PSG.

A la recherche d’un avant-centre, le FC Barcelone refuserait de s’attaquer au Parisien Edinson Cavani, pourtant plébiscité par l’entraîneur Quique Setién. En cause selon la presse espagnole, son manque de complicité avec Neymar et Luis Suarez.

La fin du mercato hivernal approche et le FC Barcelone n’a toujours pas trouvé l’attaquant tant recherché. Pour compenser la longue absence de Luis Suarez, annoncé indisponible jusqu’en mai, le club catalan étudie le marché en espérant tomber sur la perle rare, et si possible à prix raisonnable. Du coup, lorsque le FC Valence a fixé le prix de Rodrigo à 60 millions d’euros, les Blaugrana ont décidé de fermer le dossier.

On parle désormais de la piste menant au Serbe Dusan Tadic (31 ans, Ajax Amsterdam), dont le profil ne correspondrait pas aux attentes de Quique Setién. En effet, l’entraîneur du Barça réclamerait un attaquant capable de fixer les défenses adverses, un avant-centre tel que l’Uruguayen Edinson Cavani. Mais d’après le média espagnol Don Balon, la direction barcelonaise considère le Matador comme « l’ennemi » de sa cible Neymar.

« C’est impossible »

Le mot est sans doute exagéré, mais il est vrai que les deux coéquipiers du Paris Saint-Germain ne sont pas forcément compatibles sur le plan technique. « C'est impossible, a donc estimé un dirigeant du Barça. En plus Cavani demande beaucoup d'argent pour son âge. Il n'a pas non plus une très bonne relation avec Luis Suarez. » Les deux Uruguayens montrent pourtant une certaine complicité en sélection. Quoi qu’il en soit, Cavani ne rejoindra pas le Barça, et ce n’est pas un scoop…