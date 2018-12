PSG : Pour ce milieu argentin, Paris a visé beaucoup trop haut

Dans : PSG, Mercato.

En quête de renforts pour son milieu de terrain, le Paris Saint-Germain ne manque pas d’idées.

Le club de la capitale étudie de nombreuses pistes, dont certaines plus complexes que d’autres. C’est notamment le cas du dossier Leandro Paredes (24 ans). La situation est simple, le Zénith Saint-Pétersbourg n’a aucune envie de vendre son maître à jouer, prévient la presse locale. Le club russe tient à conserver son milieu jusqu’à la fin de la saison, sauf si une offre folle était transmise. Quel montant pour faire craquer le Zénith ?

Il faudra dépenser plus que les 30 M€ récemment refusés, et proposés par un club dont l’identité n’a pas fuité. En réalité, le leader du championnat russe serait seulement prêt à libérer l’Argentin contre un chèque de 44 M€ ! A priori, cette somme écarte le PSG de la course. Avec la menace du fair-play financier, le champion de France ne peut pas se permettre de réaliser une telle opération, d’où sa préférence pour de bonnes affaires comme Aaron Ramsey, bientôt en fin de contrat chez les Gunners d’Arsenal.