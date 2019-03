PSG : Pini Zahavi débarque, Ndombele file tout droit vers Paris

Dans : PSG, Mercato, OL, Serie A, Foot Europeen.

Depuis sa triste élimination de la Ligue des Champions contre Man United, le Paris-Saint-Germain planche sur son prochain marché des transferts.

L'été 2019, le club de la capitale aura un objectif principal : renforcer son entrejeu. Pour épauler le duo Paredes - Verratti, mais aussi pour compenser le futur départ de Rabiot, et dans l'objectif de remettre Marquinhos en défense centrale, le PSG souhaite recruter deux milieux défensifs. D'après les informations de L'Equipe, les noms de Tanguy Ndombele et Allan figurent en haut de la liste des priorités.

Pisté par le Real Madrid de Zidane, le milieu de l'Olympique Lyonnais est suivi depuis plusieurs mois par Paris. Alors qu'Antero Henrique apprécie son profil, le directeur sportif est en contact avec l'entourage du joueur de 22 ans. La présence de l'agent Pini Zahavi dans ce dossier prouve que l'OL va pouvoir vendre son international français à plus de 50 millions d'euros. Et quand on connait les entrées du superagent israélien dans le club de la capitale...

Concernant le milieu expérimenté de Naples, le PSG est revenu à la charge après avoir tenté sa chance en janvier dernier. Ouvert à un départ du Brésilien, en opposition avec Carlo Ancelotti, Aurelio De Laurentiis réclamerait un chèque de 90 ME. Mais selon le journal, « le prix pourrait être sensiblement inférieur ». Surtout qu'Allan aurait envie de rejoindre ses compatriotes brésiliens au PSG. Autant dire que Paris a déjà bien avancé ses pions avec Ndombele et Allan. De quoi oublier l'échec Frenkie De Jong...