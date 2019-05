PSG : Pierre Ménès dévoile le juste prix de Cavani au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat en juin 2020, Edinson Cavani a de grandes chances de quitter le Paris Saint-Germain dès cet été.

Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique ne prendront pas le risque de voir partir l’international uruguayen pour zéro euro dans un an. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG, qui a la cote en Espagne, en Italie et en Angleterre, aura forcément des offres sur le marché des transferts. Mais à partir de quelle somme le Paris Saint-Germain doit-il sérieusement songer à le vendre ? Sur l’antenne de Canal Plus, Pierre Ménès a tenté de répondre à cette question.

« Je pense que si Paris peut récupérer 40 millions d'euros sur Edinson Cavani pour sa dernière année de contrat, il faut s'en séparer et ne pas faire de sentiments. Depuis que le PSG a été repris par les Qataris, il a trop fait dans les sentiments avec les joueurs. Si Cavani a décidé d'aller au bout de son contrat pour aller jouer en Amérique du Sud, ce n'est pas une bonne solution pour Paris. Si une très belle offre arrive, ça serait plus judicieux de le vendre » a analysé le chroniqueur du Canal Football Club, intimement convaincu que le PSG doit céder Edinson Cavani en cas d’offre à hauteur de 40 ME. Ensuite, les dirigeants ne devront évidemment pas se tromper sur le profil de son successeur. Mais c’est une autre question…