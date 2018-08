PSG : Paris veut garder cet attaquant, et c'est non négociable

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, RCSA.

Buteur lors de la première journée contre Caen, Timothy Weah a une belle carte à jouer au Paris Saint-Germain cette saison.

Effectivement, le jeune attaquant de 18 ans pourrait bien être la doublure officielle d’Edinson Cavani dans la capitale française. Et c’est précisément pour cela que selon les informations d’ESPN, Antero Henrique a fait savoir aux différents clubs intéressés par le prêt de l’Américain que ce dernier allait rester au Paris Saint-Germain. Une annonce qui met notamment fin au rêve de Strasbourg dans ce dossier…

En effet, Thierry Laurey souhaitait obtenir le renfort du joueur sous la forme d’un prêt sec d’un an sans option d’achat. Ce ne sera visiblement pas le cas et Timothy Weah va continuer de grandir et d’apprendre aux côtés des stars du Paris Saint-Germain. Il devra néanmoins éviter de répéter les prestations insipides comme celle livrée à Guingamp samedi dernier. Sinon, le repositionnement de Kylian Mbappé dans l’axe en cas d’absence d’Edinson Cavani pourrait bien devenir l’alternative n°1 de Thomas Tuchel. Par ailleurs, ESPN précise que le PSG souhaite prolonger le contrat de Timothy Weah, lequel prend fin en juin 2020.