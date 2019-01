PSG : Paris pleure devant cette décision irréversible du Barça

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le dossier Adrien Rabiot continue de pourrir l’hiver du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le club de la capitale est dans l’obligation de recruter au moins un milieu défensif cet hiver et l’international français ayant décidé de ne pas prolonger, Nasser Al-Khelaïfi souhaite le vendre en janvier afin de récupérer quelques millions d’euros. Le problème, c’est que le FC Barcelone, club le plus chaud pour récupérer Adrien Rabiot, n’a absolument pas l’intention de payer un joueur qu’il pourrait avoir gratuitement l’été prochain.

Ainsi selon Mundo Deportivo, le club catalan est inflexible et ne cèdera pas aux requêtes du PSG, qui demande au champion d’Espagne de payer une petite indemnité pour le récupérer dès cet hiver. Par ailleurs, le quotidien espagnol affirme que les négociations sont fluides entre l’état-major du FC Barcelone et Véronique Rabiot, la mère et agent du milieu parisien. Malgré tout, Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique sont bien décidés à continuer de mettre la pression sur Barcelone afin de convaincre Josep Maria Bartomeu de recruter Adrien Rabiot cet hiver. Tous les scénarios sont donc encore possibles. Même si le plus probable reste de voir le joueur partir pour zéro euro en juin prochain…