PSG : Paris lutte avec l’Europe entière pour cet Argentin de 17 ans

Dans : PSG, Mercato.

Repérer les meilleurs talents dans le monde entier, pour les revendre plus cher ou en faire de futures stars, c’est devenu une spécialité pour de nombreuses formations en Europe.

Beaucoup ont déjà adopté cette politique en Ligue 1, y compris le Paris Saint-Germain. Pour le club de la capitale, c’est presque une obligation compte tenu de la menace permanente du fair-play financier. Du coup, le champion de France observe attentivement des cibles telles que Juan Sebastian Sforza (17 ans), le milieu des Newell’s Old Boys que l’Europe s’arrache !

Manchester City et le Bayern Munich sont annoncés sur le coup, mais c’est surtout en Italie (Roma, Naples, Juventus Turin, Inter…) que le nom de l’Argentin revient avec insistance, le Milan AC étant présenté comme le club le mieux placé. On parle effectivement d’un possible transfert à 1,5 M€, plus un pourcentage à la revente pour l’Argentin qui vient de signer son premier contrat professionnel lundi.

Le membre du clan Messi

« Nous sommes tous très contents, a réagi l’un de ses agents Claudio Curti pour Calciomercato. Pour le moment, son premier objectif est d'être bon lors du Sudamericano (championnat sud-américain des moins de 17 ans) avec sa sélection qu'il guidera en tant que capitaine. Nous sommes au courant de l'intérêt de plusieurs équipes, italiennes et espagnoles, mais nous sommes pour le moment concentrés sur ce tournoi. On verra pour le reste ensuite. » A noter que Juan Sebastian Sforza est également représenté par Matias Messi, le frère de Leo…