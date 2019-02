PSG : Paris favori dans ce dossier du mercato, merci Mino Raiola !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Pendant longtemps, le Paris Saint-Germain a espéré rafler la mise dans le dossier Frenkie De Jong. Finalement, le prodige néerlandais s’est engagé en faveur du FC Barcelone. Mais un autre grand talent de l’Ajax Amsterdam figure dans le viseur du club de la capitale française. Il s’agit du défenseur Matthijs de Ligt, convoité par les plus grands clubs européens. En Angleterre, Manchester City et Manchester United sont notamment sur les rangs. Mais à en croire le Daily Mirror, le PSG aurait un avantage certain sur les deux cadors britanniques.

Effectivement, le média anglais affirme que Mino Raiola, l’agent de Matthijs de Ligt, entretient de très mauvaises relations avec Manchester City depuis le passage de son poulain Zlatan Ibrahimovic au FC Barcelone. Avec les dirigeants de Manchester United, ce n’est pas vraiment mieux puisque les Reds Devils reprochent à l’agent italien d’avoir proposé Paul Pogba à plusieurs clubs européens ces derniers mois. Résultat : le clan De Ligt pourrait bien favoriser le PSG dans ce dossier. Reste à savoir si un accord pourra être trouvé entre le champion de France en titre et l’Ajax Amsterdam. Ce ne sera pas une mince affaire, car d’autres clubs tels que la Juve ou les géants espagnoles pourraient s’inviter dans le dossier.