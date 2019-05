PSG : Paris et Meunier, ça va clasher au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Titularisé par Thomas Tuchel samedi soir contre Dijon, Thomas Meunier a peut-être participé à son dernier match au Parc des Princes. En effet, le Belge n’a plus qu’une année de contrat dans la capitale française, et Nasser Al-Khelaïfi a bien l’intention de le vendre cet été afin de récupérer une indemnité de transfert. Le problème, c’est que l’ancien défenseur du FC Bruges n’a pas l’intention de plier ses valises cet été. « Ce que je veux ? Je l’ai toujours dit : mon but est de rester, j’aime le club et j’aime la ville » a ainsi confié Thomas Meunier au micro de Canal Plus après le match.

Reste que sa situation contractuelle attire. En effet, un tel joueur à un prix forcément revu à la baisse ne laisse pas insensible, notamment du côté de la Premier League. Et selon les informations obtenues par Paris-United, Arsenal, Manchester United ou encore Everton s’intéressent à Thomas Meunier. Le club de la Mersey aurait même accéléré sur ce dossier au cours des dernières heures. « Les Toffees sont revenus à la charge récemment avec une proposition de contrat dont les termes n’ont pas fuité. Thomas Meunier devrait rencontrer sa direction une fois la 38ème journée de Ligue 1 achevée, afin d’évoquer son avenir » a expliqué le média pro-PSG. Reste maintenant à voir si Meunier acceptera de partir dans un club ne disputant pas la Ligue des Champions. Ce n’est pas dit…