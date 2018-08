PSG : Paris envoie un message fort en défense

Dans : PSG, Mercato.

Toujours pas de grandes avancées en ce qui concerne le recrutement au PSG, alors que la saison reprend ses droits ce week-end, et que le marché des transferts ferme ses portes dans un peu plus de deux semaines. Néanmoins, les supporters parisiens ont une bonne nouvelle à se mettre sous la dent, puisque Le Parisien annonce que Presnel Kimpembe a trouvé un accord pour prolonger son contrat de deux ans dans son club formateur.

Le tout récent champion du monde de 22 ans ne se posait pas vraiment la question d’un départ, mais se trouve récompensé de ses progrès avec ce nouveau contrat qui sera prochainement officialisé. Très sollicité la saison passée avec 38 apparitions toutes compétitions confondues, le défenseur central ne cesse de grandir, et sera désormais engagé avec le PSG jusqu’en juin 2023. De quoi en faire encore un peu plus un jeune cadre de l’équipe, et peut-être montrer l’exemple à Adrien Rabiot, qui rechigne toujours à prolonger.