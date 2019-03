PSG : Paris encore grillé au mercato, De Ligt file à Barcelone !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Après s’être fait doubler par le FC Barcelone dans le dossier Frenkie De Jong, il semblerait que le Paris Saint-Germain soit en mesure d’être mis KO par le club catalan sur le marché des transferts. Et pour cause, le deuxième prodige de l’Ajax Amsterdam, à savoir Matthijs de Ligt, est également en partance pour le FC Barcelone. A en croire les informations obtenues par Catalunya Radio, l’opération est même bouclée : le défenseur néerlandais va s’engager à l’issue de la saison avec le champion d’Espagne en titre contre une indemnité de transfert estimée à 70 ME.

Un accord a été trouvé en ce début de semaine entre l’Ajax Amsterdam, le FC Barcelone et l’entourage du joueur. C’est un énorme coup que le club catalan réalise ainsi au nez et à la barbe des plus grands clubs européens dont le Paris Saint-Germain, qui rêvait d’enrôler le joueur selon plusieurs médias, qui ont confirmé l’existence d’un intérêt du PSG ces dernières semaines. Reste maintenant à savoir qui fera ses valises du côté de Barcelone car avec Samuel Umtiti, Clément Lenglet et Gérard Piqué déjà présents dans l’effectif, il risque d’y avoir comme un embouteillage au poste de défenseur central…