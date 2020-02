PSG : Paris élu club le plus puissant du monde grâce au Qatar !

Dans : PSG.

Grâce à l’arrivée du Qatar, le Paris Saint-Germain a passé un véritable cap sportivement, mais également économiquement. A tel point d’être la première puissance financière du football ?

Il y a quelques semaines, deux grands cabinets d’audit, à savoir Deloitte et KPMG, plaçaient le Paris Saint-Germain à la cinquième place du classement économique mondial dans le football, derrière le Real Madrid, Barcelone ou encore Manchester City et Manchester United. Mais selon Soccerex, un think-tank sur l’industrie du football, basé à Londres, le Paris Saint-Germain serait en réalité la première puissance financière du football. Une information décryptée par l’économiste du sport Pierre Rondeau sur le site de RMC.

« Soccerex a tout simplement construit un indice synthétique de référence, capable de mesurer objectivement la force financière des clubs, plutôt que de ne prendre que les recettes et les ressources économiques. Le cabinet d’étude a ainsi intégré 5 variables permettant de hiérarchiser la puissance des équipes : la valorisation totale de l’effectif, la valorisation des actifs immobiliers (stade, centre d’entrainement, centre de formation et bureaux administratifs), le montant des réserves bancaires, la potentielle force d’investissement des propriétaires et la dette nette totale » indique l’économiste afin d’expliquer sur quelles critères Soccerex s’est basé pour définir son classement, lequel livre donc son verdict en faisant du Paris SG la plus grosse puissance financière dans le football.

Et l’économiste de poursuivre. « La valeur de l’effectif du PSG est estimée à 1,05 milliard d’euros, son patrimoine immobilier à seulement 99,9 millions d’euros (le club n’est pas propriétaire de son stade, le Parc des Princes), ses réserves bancaires sont évaluées à 138 millions d’euros, la puissance de QSI, le propriétaire du club, à destination du football est fixée à 1,003 milliard et, enfin, sa situation comptable totale est appréciée à 34 millions d’euros. Pour toutes ces raisons, le club de la capitale se retrouve devant et devient la première puissance financière dans le monde du football. Ils sont numéro 1 ». Voilà des chiffres et un nouveau classement qui devrait en intéresser plus d’un, et qui fera assurément réagir.