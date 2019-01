PSG : Paris craque sur ce joueur de Naples, et ce n’est pas Allan

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Les dirigeants de Naples qui se sont rendus au Qatar cette semaine n’ont pas fait le déplacement pour rien.

Les discussions n’ont en effet pas porté sur deux mais sur trois sujets chauds. Il y a tout d’abord la raison officielle, celle d’un possible accord pour un partenariat entre QSI et le club de Campanie, qui cherche de nouvelles opportunités pour développer son institution. Il y a ensuite la possibilité de transférer Allan de Naples au Paris Saint-Germain qui a été évoquée et ne semble désormais plus impossible. La formation italienne a changé son fusil d’épaule et semble prête à envisager ce transfert au départ impensable, même si cela peut mettre le PSG dans le rouge.

Mais selon Il Mattino, journal de la région de Naples, un autre joueur du Napoli intéresse fortement le Paris Saint-Germain. Il s’agit de Kalidou Koulibaly, qui a impressionné beaucoup de monde au sein du club de la capitale lors de la double confrontation en Ligue des Champions. Mais en Italie, cela fait désormais plusieurs saisons que le défenseur central sénégalais marque les esprits. Si sa cote grimpe en flèche, Nasser Al-Khelaïfi voit en lui le défenseur central qui pourrait devenir le patron de l’arrière-garde quand Thiago Silva mettra le clignotant. Mais comme pour Allan, il faudra certainement faire marcher la planche à billets pour faire signer l’ancien joueur du FC Metz, dont le transfert ne sera de toute façon étudié que pour cet été, ou celui d’après…