PSG : Paris autorisé à recruter Dembélé, et ce n'est pas sur Football Manager

La recherche d’un joueur offensif n’est clairement pas la priorité de recrutement à Paris, mais se payer un jeune champion du monde français ne déplairait pas à Nasser Al-Khelaïfi.

Dernièrement, le PSG s’est renseigné sur le cas Ousmane Dembélé, qui entre la pression de son transfert, ses blessures, son hygiène de vie pointée du doigt, a vécu une première saison compliquée à Barcelone. Déterminé à redresser la barre, l’ancien rennais est rentré plus tôt de vacances, et a affiché son désir de continuer avec le champion d’Espagne. Mais du côté de Paris, on a tout de même émis le désir de sonder tout le monde autour de ce possible transfert.

Et selon El Mundo Deportivo, la réponse barcelonaise est loin d’être négative. Si le club catalan croit toujours en Dembélé, il ne ferme pas la porte à un éventuel transfert. Celui-ci devrait dépasser les 100 ME, ce qui permettrait à Barcelone de faire une opération blanche par rapport aux 105 ME lâchés au Borussia Dortmund il y a un an de cela. Le PSG n’en est pas encore là, mais il sait en tout cas qu’il n’est déjà plus question de la clause libératoire à 400 ME s’il veut se payer le champion du monde de 21 ans cet été. C’est bon à savoir.