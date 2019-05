PSG : Al-Khelaïfi attend le feu vert du Real pour ce transfert surprise

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Après une saison aussi décevante en dépit du titre de champion de France, le PSG se doit de réagir cet été, et cela passe par un marché des transferts enfin cabale de faire l’unanimité.

Des joueurs confirmés et des éléments prometteurs qui répondent aux attentes, voilà le vœu des supporters, qui rêvent de revoir leurs dirigeants effectuer des beaux coups comme ce fut le cas par le passé avec Verratti ou Marquinhos. C’est ce que souhaite tenter le PSG cet été avec un intérêt annoncé pour Mario Hermoso. Cet ancien grand espoir défensif du Real Madrid n’a jamais réussi à s’imposer au sein de l’équipe première, et a été prêté puis vendu. Il appartient désormais à l’Espanyol Barcelone, avec qui il a pris son envol cette saison pour devenir l’une des valeurs sures de la Liga.

De quoi faire grimper sa cote, puisqu’il est estimé à 20 ME désormais. Un prix probablement un peu flatteur, mais qui s’explique par le pédigrée des candidats, puisque la presse espagnole annonce que le PSG est sur les rangs, tout comme le Bayern Munich et Arsenal. A noter que le Real Madrid, qui a laissé filer Hermoso il y a deux ans de cela, ne sera pas le dindon de la farce puisque la Maison Blanche a apposé une option d’achat à hauteur de 7 ME pour récupérer le défenseur central. De quoi racheter puis revendre le gaucher capable aussi d’évoluer sur le côté ? Ce n’est pas à l’ordre du jour au Real Madrid, mais l’intérêt de gros bras européens pourrait donner des idées…