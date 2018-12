PSG : Paris attaque sa première piste, et c'est en Autriche

Dans : PSG, Mercato.

Diadié Samassekou fait partie de ces joueurs qui ont le profil jugé parfait pour rejoindre le Paris Saint-Germain cet hiver, et le club de la capitale le confirme en passant à l’action.

Le milieu défensif de Salzbourg avait marqué les esprits par sa puissance et son bon placement lors de la campagne européenne de la saison passée, provoquant même alors l’intérêt de plusieurs clubs européens, et notamment l’OL et l’OM en France. Cela n’était pas allé plus loin, notamment parce que le club autrichien demandait 30 ME, tandis que le joueur avait encore l’intention de continuer à progresser à Salzbourg. Mais cette troisième saison chez le champion d’Autriche pourrait bien être la dernière pour Samassekou. Car c’est le PSG qui débarque désormais dans ce dossier avec la volonté, dans un premier temps, de tâter le terrain pour voir la faisabilité de son transfert, annonce Canal+.

« Son profil plaît beaucoup à Antero Henrique et au staff du PSG. Son départ devrait se négocier entre 20 et 30 millions d'euros. On est qu'au stade des premiers contacts entre le PSG et le clan du joueur », annonce ainsi Gauthier Kuntzmann, le journaliste de la chaine cryptée. Une première avancée logique à l’approche de l’ouverture du marché des transferts, à l’heure où Paris voit en l’international malien la possibilité de faire venir un joueur de 22 ans encore à parfaire, mais qui se trouve être un véritable spécialiste du poste de milieu défensif.