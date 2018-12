PSG : Paris attaque de partout et lâche 25 ME en Russie

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Antero Henrique compte rapidement offrir au moins un milieu de terrain à Thomas Tuchel, et il se bouge pour cela.

Avant même le début du marché des transferts, le dirigeant portugais du Paris Saint-Germain multiplie les pistes, et travaille de manière offensive sur plusieurs dossiers en même temps. C’est le cas avec des clubs anglais pour Doucouré, Gueye ou Ramsey, mais le directeur sportif parisien est aussi sur le front russe. Selon Tyc Sports, média argentin qui évoque des sources en Russie, le PSG va mettre 25 ME sur la table pour tenter de convaincre le Zénith Saint-Pétersbourg de lui céder Leandro Paredes.

Une somme qui correspond au budget disponible avec certitude pour Paris afin de se renforcer avec un joueur spécialisé dans le travail devant la défense. L’international argentin est en tout cas ciblé depuis l’été dernier par le champion de France, qui apprécie son profil complet et technique, ainsi que son expérience en Italie avant de s’envoler pour la Russie. Parmi les épines à sa venue, le fait que Paredes soit devenu un incontournable dans le club de la cité des Tsars, qui a déboursé 23 ME pour le faire venir, et perdrait donc un joueur titulaire sans véritablement faire une excellente affaire financière en le revendant.