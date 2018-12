PSG : Paris a trouvé un boulot à Lassana Diarra jusqu'à son départ

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec seulement deux titularisations depuis le début de saison avec le PSG, dont la dernière remonte au 14 septembre contre l'ASSE, Lassana Diarra a bien compris que son ultime année de contrat avec le club de la capitale allait se dérouler sur le banc de touche. Mais si dans un premier temps le milieu de terrain de 33 ans a mal vécu cette situation, il semble que le Paris Saint-Germain a réussi à changer la donne, et à offrir un rôle que convient un peu plus à Lassana Diarra en attendant qu'il vogue sous d'autres cieux.

Un prochain de l'ancien joueur de l'OM a fait des confidences dans ce sens sur RMC. « Ça a été dur à accepter pour lui en début de saison. Ça s’est vu à l’entraînement où 'Lass' était devenu très nerveux. Mais une fois que le club a été plus clair avec lui, en lui annonçant clairement sa place dans l’effectif, les choses se sont calmées. Et depuis, il joue son rôle de grand frère avec perfection dans le vestiaire. Il est très proche des Français et de Kylian Mbappé. Il est le confident, le conseiller direct, de beaucoup d’entre eux », a confié cette source au sujet de Lassana Diarra. A défaut d'être footballeur, le milieu de terrain a trouvé un rôle éducatif au sein du Paris Saint-Germain, c'est déjà ça.