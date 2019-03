PSG : Paris a été trahi par Nike, l'incroyable révélation !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique doivent l'avoir très mauvaise, depuis qu'ils ont appris que Nike, équipementier du Paris Saint-Germain, avait largement contribué au financement du transfert de Frenkie de Jong de l'Ajax Amsterdam au FC Barcelone moyennant la somme colossale de 86ME. Alors que le PSG semblait avoir obtenu l'accord du milieu de terrain néerlandais, ce dernier a finalement paraphé un contrat avec le Barça en janvier au grand désarroi des dirigeants du Paris SG. Et selon ESPN, si le club catalan a réussi à financer cette opération pour piquer De Jong au PSG, c'est grâce à Nike, qui est également l'équipementier de la formation espagnole.

Les responsables de la firme américaine auraient en effet accepté de payer une large partie du salaire de la pépite néerlandaise, ce qui a évidemment fait bouger les lignes. Pour expliquer cette trahison de Nike en faveur du FC Barcelone et au détriment du Paris Saint-Germain, ESPN affirme que l'équipementier a estimé que le combo Frenkie De Jong-Barça pouvait rapporter beaucoup plus que celui éventuellement constitué avec le PSG. Autrement dit, en aidant très largement Barcelone, Nike a surtout voulu s'assurer des recettes substantielles pour l'avenir. Du côté de Nasser Al-Khelaifi, on aura probablement apprécié à sa juste valeur le comportement d'un partenaire de longue date...