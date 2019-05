PSG : Paredes, un flop XXL au mercato ? Pas si vite...

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Recruté par le Paris Saint-Germain fin janvier pour 47 ME en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, Leandro Paredes ne fait pas l’unanimité dans la capitale. Il faut dire que l’international argentin n’a pas prouvé qu’il pouvait être un titulaire en puissance, notamment en vue de la saison prochaine. Et du côté des supporters, on se demande déjà s’il ne serait pas plus judicieux de le vendre dès cet été, au risque de perdre beaucoup d’argent dans cette opération. Mais, interrogé sur beIN SPORTS à ce sujet, Luis Fernandez a exprimé sa volonté de laisser une seconde chance à l’Argentin.

« Dès le départ, il est dans une certaine hésitation. Il n’y arrive pas, peut-être, parce qu’il tombe dans la mauvaise période de ce Paris Saint-Germain. Dans la première partie de la saison, tout le monde rayonnait et était bon. Quand tu rentres dans une équipe, si tout le monde est au summum de leur forme, tu vas te mettre à leur niveau. Mais si tu rentres dans une équipe où certains ne sont plus ce qu’ils ont été… Ne le condamnons pas assez rapidement, ce qui est le cas un peu. Je sens qu’il y a un acharnement » a confié Luis Fernandez, qui ne fait donc pas partie de ceux qui dézinguent Leandro Paredes à tout-va. Cela fera plaisir au principal intéressé…