PSG : Paredes est chaud bouillant pour signer à Paris

Dans : PSG, Mercato.

A une semaine de la fin du marché des transferts, le Paris Saint-Germain est plus que jamais dos au mur et se doit de conclure une arrivée.

Cela commence à être juste pour utiliser un nouveau joueur face à Manchester United dans trois semaines, et c’est pour cela qu’Antero Henrique s’active pour faire signer Leandro Paredes. Il discute beaucoup avec le Zénith Saint-Pétersbourg, et enchaine les rendez-vous ce mercredi et ce jeudi avec des représentants du club russe à Paris. L’idée est de conclure un transfert à un montant proche de 35 ME, bonus compris, même si la formation du Zénith attend encore un effort de la part du PSG. En tout cas, s’il y a un élément qui ne pose pas de problème dans ce dossier, c’est la volonté du joueur de signer à Paris.

Ce dernier a déjà trouvé un accord pour un contrat de quatre ans et demi, et il attend désormais que les deux clubs trouvent un terrain d’entente. Si sa femme et ses enfants sont déjà sur les Champs-Elysées, le joueur actuellement à Doha est en tout cas « enchanté » de rejoindre le leader de la Ligue 1 et ses nombreuses stars, affirme Le Parisien. La perspective de disputer la Ligue des Champions et de retrouver de nombreux sud-américains dans le vestiaire sont autant d’arguments qui expliquent que Leandro Paredes se voit déjà avec le maillot du PSG sur les épaules dans quelques jours. Il va tout de même falloir que les deux clubs trouvent un accord, et que Paris boucle ce dossier sans se faire griller par un possible réveil de dernière minute de Chelsea.