PSG : OL, OM, Griezmann a calmé Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, OL, OM.

Officiellement en instance de transfert puisqu’il a annoncé son départ de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann se dirige vers le FC Barcelone.

S’il a effectué récemment cette annonce au sujet de son avenir, c’est que l’attaquant français sait pertinemment que le club catalan va mettre les 120 ME de sa clause libératoire pour le recruter cet été. Néanmoins, aucune annonce officielle n’est venue corroborer cela pour le moment, et cela laisse d’autres options ouvertes. Notamment pour le PSG, qui recherche un joueur offensif cet été, surtout en cas de départ d’Edinson Cavani. Le club de la capitale français peut-il réellement se positionner ?

Il le peut, mais la tendance n’est pas à l’optimisme. En effet, Le Parisien explique que le PSG suit tout de même ce dossier, mais sans forcer. En effet, pour tout le monde, le choix du champion du monde est fait et il se porte sur le Barça. Antero Henrique apprécie pourtant beaucoup les qualités du joueur, sa technique comme sa rage de vaincre, tandis que Nasser Al-Khelaïfi aimerait recruter un champion du monde français dans son effectif. Mais le joueur n’a tout simplement pas envie de signer en Ligue 1, et ses déclarations régulières au sujet de son amour pour l’OM, dont il est fan, et sa tendresse pour l’OL, le club qu’il allait voir quand il était petit, empêchent d’aller beaucoup plus loin dans ce recrutement qui semble de toute façon perdu d’avance.