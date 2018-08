PSG : Nsoki dit non à Newcastle, il veut rester en L1 !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, OM.

Auteur d’une prestation XXL lors du Trophée des Champions contre Monaco samedi (4-0), Stanley Nsoki attire les convoitises. Sous contrat stagiaire jusqu’en juin 2019 avec le PSG, le défenseur gauche de 19 ans a refusé une première offre de contrat professionnel du champion de France en titre. Ces dernières heures, il a fait l’objet d’une proposition concrète de Newcastle, le club anglais ayant lâché 11ME pour le déloger du Paris Saint-Germain. Si du côté des dirigeants franciliens, cette offre était acceptable, elle a été refusée par le joueur.

Selon les informations de Get French Football News, Stanley Nsoki ne veut pas quitter la France tout de suite. Il souhaite gravir les échelons uns par uns et ainsi faire ses preuves en Ligue 1 avant de se jeter dans le grand bain de la Premier League. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui espère toujours le faire signer… mais aussi pour l’Olympique de Marseille. Car pour rappel, le club phocéen était le mieux placé pour accueillir Stanley Nsoki, selon les informations communiquées par Loïc Tanzi (RMC) la semaine dernière. A l’évidence, ce feuilleton n’est pas terminé et il risque de nous tenir en haleine encore plusieurs jours…