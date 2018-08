PSG : Nsoki à l'OM ? Kimpembe va régler le dossier

Dans : PSG, Mercato, OM.

L'information selon laquelle l'Olympique de Marseille faisait toujours le forcing pour s'offrir Stanley Nsoki a forcément fait le tour du vestiaire du Paris Saint-Germain. Et Presnel Kimpembe, qui vient de prolonger au PSG, n'a pas été le dernier pour chambrer son jeune coéquipier défenseur.

Dans une vidéo diffusée via les réseaux sociaux par Moussa Diaby, on voit le champion du Monde prendre gentiment Nsoki par le visage, avant de l'invectiver. « Hey Nsoki le Marseillais, t’es pas à Marseille ici ! Tu vas aller à Marseille ou pas ? », a demandé plusieurs fois, et avec malice, Presnel Kimpembe à Stanley Nsoki, lequel n’avait pas vraiment le choix au niveau de la réponse à apporter à cette question. Au moins, on rigole bien sur ce sujet au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain et cela même si le défenseur de 19 ans n'a toujours pas signé avec son club formateur.