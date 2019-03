PSG : Neymar s'est planté au mercato, tant pis pour lui

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

En juillet 2017, Neymar surprenait la planète entière en quittant le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Un an et demi plus tard, le bilan du Brésilien dans la capitale française est décevant, avec deux graves blessures l’ayant éloigné des terrains à des moments clés de la saison. Véritable légende vivante à Barcelone, Carles Puyol est de ceux qui pensent que Neymar a fait une énorme erreur en quittant le club catalan, quatre ans après son arrivée en provenance du Brésil en 2013.

« Est-ce qu’il s’est trompé en signant à Paris ? Il faudrait lui demander. Quand il était à Barcelone, il était au meilleur endroit et avec les meilleurs coéquipiers. C’était un joueur très demandé, mais il voulait d’autres défis et nous devons l’accepter » a confié Puyol dans les colonnes de Marca avant d’évoquer la situation actuelle de Neymar. Sans pour autant le plaindre, au contraire. « Maintenant, il est également avantageux de dire qu’il avait tort. Il a eu des blessures et le PSG ne fait pas les choses comme prévu, notamment en Ligue des champions » a expliqué l’ancien capitaine de l’Espagne, qui regrette le départ de Neymar, mais qui refuse de s’apitoyer sur le sort de ce dernier. Après tout, il a fait son choix et il l’assume…