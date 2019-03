PSG : Neymar prolongé, ça sent le coup fourré au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

A la surprise générale, le père de Neymar a annoncé dans la presse brésilienne lundi que des négociations avaient débuté entre le PSG et l’ancienne star du FC Barcelone pour une prolongation de contrat à Paris. Des déclarations qui ont étonné tout le monde, d’autant plus que le nom de Neymar était régulièrement associé au Real Madrid ces derniers jours. Si les supporters parisiens sont évidemment ravis d’apprendre que Neymar envisage de rester encore longtemps au PSG, Geoffroy Garétier est plus prudent. Sur l'antenne de Canal Plus, le consultant s'est même demandé si le clan Neymar ne préparait pas un coup foireux, en douce, par hasard…

« Les éléments de langage du père Neymar me rappellent très fortement ce qu’ils disaient (avec son fils) au Barca en 2016 avant de partir de manière spectaculaire 1 an plus tard. Ils disaient à peu près la même chose, On est très bien à Paris, on était très bien au Barca, c’était l’environnement idéal pour progresser et gagner des titres, c’était la même chose au Barca, ce qui était vrai d’ailleurs parce que pour le coup, il le faisait et on ne l’imaginait pas du tout ailleurs et au bout du compte on sait ce qu’il est advenu. Il me semble moi, même si paradoxalement c’est Kyllian Mbappé qui est beaucoup plus courtisé et on parle beaucoup plus de lui dans un transfert au Real Madrid que la potentialité de fidélité d’un joueur avec le club, que c’est vraiment plus Mbappé et le PSG qui vont continuer de grandir ensemble. Les gens voient plus Neymar comme une comète de passage et Mbappé comme étant un pari d’avenir » a confié le journaliste de Canal Plus dans des propos rapportés par FootRadio.com. Espérons pour le PSG et ses supporters que Geoffroy Garétier se trompe, sur ce coup-là…