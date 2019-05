PSG : Neymar pour 315ME, son père relance Madrid !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même si c'est le dossier Kylian Mbappé qui a agité toute l'Espagne depuis la sortie fracassante du champion du monde français du Paris Saint-Germain, le cas Neymar suscite toujours l'attention des médias de l'autre côté des Pyrénées. Car dans l'entourage de la star brésilienne du PSG, on a pris au sérieux les propos de Kylian Mbappé, et l'on craint que ce dernier veuille désormais être le numéro 1 dans la hiérarchie du club de la capitale ou alors de partir vers le Real Madrid, un club où Neymar se verrait bien également. Autrement dit, le clan Neymar s'est mis en alerte rouge depuis dimanche soir.

Alors, plutôt que de subir le timing imposé par Kylian Mbappé, le père de Neymar aurait remis son costume de négociateur. Et Don Balon affirme ce mercredi que le père et représentant du joueur brésilien a contacté Florentino Perez afin de lui dire que Neymar Jr était à l'écoute d'une offre du Real Madrid, laquelle ne devra pas être inférieure à 250ME afin que Nasser Al-Khelaifi daigne l'écouter. Mais Neymar Sr a également précisé au patron des Merengue qu'à titre personnel il réclamait une commission de 65ME afin de sceller le deal. Le média espagnol affirme que le père de Neymar réclame toujours 25% du transfert, ce qui aurait déjà été le cas au FC Barcelone, puis au Paris Saint-Germain. Si c'est réellement le cas, on peut comprendre que Neymar Sr soit pour des transferts réguliers se fassent.