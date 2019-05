PSG : Neymar ou Mbappé ? La réponse humiliante des Merengue

Dans : PSG, Liga, Mercato.

En mettant la pression sur le Paris Saint-Germain dimanche dernier, Kylian Mbappé a totalement relancé les rumeurs de transfert.

Comme on pouvait s’y attendre, la presse espagnole s’emballe sur les intentions de l’attaquant français. Pourtant, le quotidien As affirme que cette sortie n’a rien changé au plan du Real Madrid. Le pensionnaire de Liga rêve toujours de Neymar et attend une déclaration similaire de sa cible prioritaire. A croire que les Merengue ont compris que le PSG ne lâcherait pas son champion du monde cet été. En tout cas, les supporters du Real ne veulent rien savoir.

Dans les tribunes de Santiago Bernabeu, on réclame la venue de Mbappé et non celle de Neymar. Confirmation avec ce sondage du média madrilène auquel ont participé 146 164 fans. Résultat, 91,98 % (134 439 votes) des sondés ont voté pour l’ancien Monégasque ! Contre seulement 8,02 % (1725) pour le Brésilien… Une réponse écrasante voire humiliante pour le joueur le plus cher de l’histoire, dont le manque de professionnalisme, les blessures et le passé barcelonais ne plaisent pas à Madrid.