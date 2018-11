PSG : Neymar ou Mbappé grâce à l’UEFA, le Real Madrid y croit

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Dans le viseur de l’UEFA et de son fair-play financier depuis des mois, le Paris Saint-Germain voit la pression s’accentuer après les révélations des Football Leaks.

Pour rappel, le club de la capitale aurait profité de certains arrangements avec l’instance pour échapper à des sanctions plus lourdes. De graves accusations qui n’ont échappé à personne en Europe, et surtout pas au Real Madrid. Parmi les cadors qui rêvent de la chute du PSG, la Maison Blanche arrive en tête. Et la raison est simple si l’on en croit le quotidien As : le Real attend de voir si le champion de France sera contraint de vendre pour éviter une exclusion de la Ligue des Champions.

Dans ce cas, le club dirigé par Florentino Pérez se jettera en priorité sur Neymar, ou sur Kylian Mbappé, deux joueurs considérés comme de possibles successeurs de Cristiano Ronaldo. Bien sûr, le PSG n’envisage pas ce scénario une seule seconde. Mais toujours selon nos confrères, s’il fallait vraiment se séparer d’une de ces deux stars, Paris choisirait de conserver le Français dont la cote ne cesse de grimper. Preuve que les Espagnols ont toujours autant d'imagination...