PSG : Neymar ou Mbappé au Real ? Nadal craint la colère d'Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Mercato, Liga.

En déboursant près de 400 millions d’euros pour recruter Neymar et Kylian Mbappé durant l’été 2017, le Paris Saint-Germain s’est attaché les services de deux joyaux.

Dans le football moderne, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi surnagent. Derrière, quelques tops players se disputent la place de troisième larron. Parmi eux, Neymar et Kylian Mbappé occupent une belle position. Pas étonnant donc de voir que le Real Madrid, en quête de nouveaux galactiques après une saison mitigée, piste le Brésilien et le Français du PSG. Et s’il fallait n'en choisir qu'un seul entre les deux, Rafael Nadal aurait sa petite préférence, lui le fervent supporter des Merengue.

« Si je devais choisir entre Neymar et Mbappé au Real Madrid ? Kylian. Il est plus jeune. Il a toujours une énergie positive, et moi j’aime les gens spéciaux. Si je veux Kylian Mbappé au Real la saison prochaine ? Non, non. Ou qu’il soit, il sera très fort. En plus, j’ai mon ami Nasser Al-Khelaïfi à Paris. Je ne veux pas qu’il soit fâché après moi s’il voit que je veux Mbappé (rires) », a lâché, sur France 3, le tennisman espagnol, qui sait que le Real Madrid n’ira pas titiller le Paris SG l’été prochain, vu que Zinedine Zidane va plutôt recruter Eden Hazard (Chelsea).