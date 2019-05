PSG : Neymar flingue les rumeurs en une phrase

Dans : PSG, Mercato.

Suspendu en Ligue des Champions, suspendu en Ligue 1, le tout sans prendre un seul carton rouge, Neymar est déjà en vacances.

Il a bien terminé sa saison d’un point de vue personnel avec un but décisif sur le terrain d’Angers ce samedi. Une performance saluée par ses coéquipiers et son entraineur, sachant qu’il assistera en spectateur à la fête du titre, le week-end prochain contre Dijon au Parc des Princes. Mais au sein de quelques médias étrangers, et notamment espagnols, on tient à rappeler que le Brésilien a peut-être tout simplement disputé le dernier match de son aventure parisienne, au stade Raymond-Kopa. Cela sous-entendrait un transfert cet été, pour prendre la direction du Real Madrid, voire même de l’Inter Milan selon les rumeurs.

Une énième fois, l’attaquant parisien a tenu à les balayer d’une simple phrase postée sur Instagram. Comprenant bien qu’il ne rejouerait plus au PSG cette saison, Neymar a donné rendez-vous à ses fans, leur demandant d’attendre « Jusqu’à la prochaine Ligue 1 ». Autrement dit, rendez-vous au prochain match du championnat de France, la saison prochaine, et sous le maillot du Paris Saint-Germain bien évidemment. Quelques petits mots qui ne vont pas spécialement rassurer les fans parisiens, persuadés que leur star ne sera pas transférée cet été, mais qui démontrent que le « Ney » suit bien ce qui se dit à son sujet dans les médias, et en profite donc pour rappeler qu’il n’a pas changé d’avis malgré la tempête médiatique de ces derniers jours.